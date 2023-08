Difesa | Mulè Fi | ' raffica di bugie da Pd e Cinquestelle per armi'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 28 agosto 2023) Roma, 28 ago. (Adnkronos) - "Quando la politica si avventura nel sentiero della bugia fa un pessimo servizio ai cittadini. Peggio ancora quando si innesca una gara a chi la spara più grossa tra partiti di opposizione". Lo afferma il vicepresidente della Camera, deputato di Forza Italia e membro della commissione, Giorgio. Il parlamentare 'azzurro' spiega che "è una menzogna sostenere che attualmente l'Italia spende il 2% del proprio Prodotto interno lordo per fabbricarementre è da ignoranti affermare che l'Italia spende 10 miliardi di euro all'anno per spese militari. Detto che oltre il 60% del bilancio dellaitaliana è impegnato per pagare gli stipendi, attualmente il totale del capitolo dedicato allaè di poco superiore all'1,4% del prodotto interno lordo". "Si tratta ...