(Di lunedì 28 agosto 2023) Roma, 28 ago. (Adnkronos) - "È un'estate di rincari di prezzi, non solo dei carburanti, con un governo immobile, che non si occupa delle esigenze reali del Paese. In questo contesto, perdurare con l'diil 2% del Pil, su base annua, alle spese militari, appare folle. Con la crisi ambientale in corso, i fondi che stentano ad arrivare alle terre colpite dalle alluvioni, un Paese da mettere al riparo, con la transizione ecologica necessaria, e fasce marginali della popolazione abbandonate a sé stesse per la sanità, le scuole, il dibattito sul salario minimo nel congelatore, perseverare sulla scelta di aumentare le spese militari è fuori da ogni logica. Il governo ci ripensi, come ha fatto la Germania". Così il vicepresidente della Camera e deputato del Movimento 5 stelle, Sergio

In ogni caso parliamo di unamolto utile a evitare conseguenze gravi in seguito a cadute che ... In 3 taglie e 5 colori differenti,250 euro. Beam lancia Virgo Parliamo di una startup ...L'Unione europea sostiene l'Ucraina attraverso la, aiuti finanziari e altri aiuti, con l'... Ma il giornalismo indipendente. Se vuoi sostienici. Stampa Email Facebook Twitter LinkedIn ......i cosiddetti salvataggi multipli (dopo il primo soccorso bisogna subito dirigersi verso lae ... Simona Bonafè, Emiliano Fossi, Matteo Orfini (da sempre molto attivo indelle Ong, quattro ...

Difesa: Costa (M5s), 'follia impegno destinare 2% Pil ad armi' Il Tirreno

Roma, 28 ago. (Adnkronos) – “È un’estate di rincari di prezzi, non solo dei carburanti, con un governo immobile, che non si occupa delle esigenze reali del Paese. In questo contesto, perdurare con l’i ...Il Mancio punterà sulla continuità del suo progetto per conquistare l’Arabia. E sui suoi fedelissimi, ovviamente: Evani dovrebbe essere il suo vice, Salsano, Nuciari , Battara, Gagliardi, Donatelli e ...