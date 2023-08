Difesa | Alemanno – Leggiero | prima di nomine da Crosetto chiarezza su uranio impoverito

Leggi su casertanotizie

(Di lunedì 28 agosto 2023) Roma. “Leggiamo sulla stampa che l’ammiraglio Cavo Dragone potrebbe essere indicato dal nostro Governo come nuovo comandante della Nato. Ma sull’ammiraglio pendono ancora le accuse formulate dal generale Vannacci e dall’Osservatorio militare per le responsabilità sulle contaminazioni dache hanno provocato la morte di tanti nostri soldati. Denunce in parte condivise in questi giorni anche dall’ex ministro Trenta, che pure quando era in carica non aveva aiutato l’iter delle relative indagini”. Così Gianni, ex sindaco di Roma e portavoce del Forum dell’Indipendenza Italiana e Domenico, presidente dell’Osservatorio militare, associazione che rappresenta le vittime dell’. “Per questo chiediamo al Governo e in particolare al ministro ...