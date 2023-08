Di Lorenzo sa sempre dove mettersi

(Di lunedì 28 agosto 2023) Gli esperimenti di Garcia Quando in questo spazio abbiamo parlato di Rudi Garcia, del perché De Laurentiis avesse scelto proprio lui come erede di Spalletti, abbiamo detto che i giocatori del Napoli – quelli che c’erano già allora, intendevamo – sarebbero stati messi al centro del progetto. Al centro del villaggio, per riutilizzare una frase storica del tecnico francese. Il tempo e gli eventi, soprattutto quelli relativi al mercato, stanno confermando questa previsione. Basta riguardare Napoli-Sassuolo 2-0: Di, Politano, Osimhen e poi Kvaratskhelia hanno letteralmente trascinato gli azzurri a un successo reso più facile, questo va detto, dal comportamento ingenuo – eufemismo – di Maxime Lopez. La partita di ieri, però, ci ha mostrato anche un Rudi Garcia leggermente diverso da quello che ci aspettavamo: più smanioso, più sperimentatore dal punto di vista ...

Tavazzi, Partner di The European House - Ambrosetti, racconta poi quale sarebbe il ... Un "beneficio"più necessario in un contesto in cui, secondo quanto evidenzia anche l'attivista e ...... firmata per il sesto anno dal fumettista e illustratore brescianoMattotti. Intanto, l'... Dopo 13 anni riapre il Des Bainsvenerdì 1° settembre riaprirà, dopo 13 anni, l'Hotel des Bains ...... prima italiana diad abbattere la barriera dei 54 secondi. Poi al cospetto delle migliori ...PATTA 7. Una garanzia, il buon, spostato da primo a terzo frazionista della staffetta,...

Di Lorenzo: "Festeggiare insieme a voi è sempre meraviglioso" Virgilio

Se c'è un calciatore che ha conquistato il cuore di Spalletti nei due anni napoletani è Di Lorenzo. Più di Osimhen, Kvara, Lobotka. Il capitano è il modello ...City pass per allargare l’esperienza dei palazzi storici: costo 15 euro, darà accesso anche a bus e musei. L’assessore Bianchi: “In autunno congressi con ...