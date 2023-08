Di Bello e il rigore negato al Bologna | «Ho visto bene io | sono caduti insieme»

Da un lato per il gioco espresso dalla squadra di Max Allegri , dall'altro per ilevidente non concesso agli emiliani dal direttore di gara Marco Disul punteggio di 1 a 0 a loro favore. ...Per Marelli c'era ilper la Lazio . Per Bergonzi il Var non poteva intervenire . Lazio - Genoa, i precedenti di Dicon le due squadre. L'unico precedente di Dicon la Lazio ...Stavolta su calcio di(inizialmente non visto da Giua). Ma ne avrebbe voluti siglare altri ... Che ha approfittato della svista di Die del Var per non perdere contro il Bologna . Erano ...

Moviola Juve-Bologna: Di Bello, cosa hai fatto sul rigore! Voto 3 Corriere dello Sport

Ultime news Serie A -Ha scatenato tantissime polemiche il mancato rigore e rosso in Juventus-Bologna per il fallo di Iling-Junior su Ndoye. "Ho visto bene io, sono caduti assieme": questa sarebbe la f ...Dopo l’episodio che ha scatenato un grande dibattito al durante e dopo Juventus-Bologna, viene alla luce la frase che l’arbitro Marco Di ...