Di Bello e Fourneau fermati per il mancato rigore L' Aia ammette | ' Errore evidente'

Dopo Juventus - Bologna e le polemiche scaturite per il mancato calcio di rigore per i rossoblù , sono arrivati i primi provvedimenti del designatore arbitrale Gianluca Rocchi ......VERSO LA SOSPENSIONE - Nella linea data dal designatore Rocchi l a responsabilità delle scelte è principalmente del direttore di gara Di: probabile che i tre, lo stesso fischietto,e ...La convinzione dell'Aia è che l'errore però sia stato condiviso tra Die Nasca, L'intenzione sarebbe quella di sospendere tutti e tre per motivi disciplinari.

Rigore non dato al Bologna contro la Juve, l'arbitro Di Bello e il Var Fourneau fermati Sky Sport

(ANSA) - ROMA, 28 AGO - "Il rigore non concesso al Bologna ieri per il fallo dello juventino Illing jr. su Ndoye è un errore evidente, prima dell'arbitro e poi dei due uomini in ..."Il rigore non concesso al Bologna ieri per il fallo dello juventino Illing jr. su Ndoye è un errore evidente, prima dell'arbitro e poi dei due uomini in sala Var": fonti dell'Aia, al telefono con l'A ...