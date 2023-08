(Di lunedì 28 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiGli agenti disono intervenuti immediatamente riuscendo a salvare la vita al. A dichiararlo Stefano Sorice Segretario Locale UILPAAriano Irpino. Ilubicato nel reparto infermeria hato l’estremo gesto per motivazioni che non sono ancora chiare, quasi certamente da ricondurre ad un forte disagio psicologico. Purtroppo le difficoltà che si registrano all’interno della C.C. di Ariano Irpino continuano ad essere tante e si susseguono di giorno in giorno. Basti pensare che, solo ieri, unda poco arrivato nell’istituto arianese dopo una precedente detenzione proprio nel suddetto istituto ed all’epoca trasferito perché protagonista di una rivolta del 2018, ...

Genova . Continua la protesta nel carcere di Marassi a Genova per i rincari sul sopravvitto. La manifestazione, arrivata al sesto giorno consecutivo, è ripresa alle 23.30 di ieri sera ed è durata ..."Con le poche unità in servizio si e riusciti ad evitare il peggio per unche nella notte ha tentato di impiccarsi, fortunatamente senza gravi conseguenze. Un fatto che ogni giorno può ...... una suora chedi alleviare il dolore dei condannati a morte, la moglie di unche 'chiede la grazia' per il marito e un Magistrato democratico, impossibilitato a un'azione di clemenza ...

Ariano Irpino, detenuto tenta suicidio in carcere: salvato dalla polizia penitenziaria AvellinoToday

Detenuto tenta il suicidio nel carcere di Ariano Irpino: è stato salvato in extremis dai poliziotti penitenziari ...L'ennesima denuncia di Pagani (Uilpa): "La polizia penitenziaria continua a salvare vite umane in piena emergenza" ...