DeSantis fischiato a veglia per le vittime della strage razzista ... Agenzia ANSA

Il governatore della Florida Ron DeSantis è stato fischiato ed insultato durante una veglia per le vittime della strage razzista a Jacksonville. (ANSA) ...I «booo» e i fischi che si alzavano dalla platea ogni volta che il suo ... Secondo le previsioni della vigilia, il dibattito si preannunciava come un «tutti contro DeSantis». Il governatore della ...