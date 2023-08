Delle Donne Forza Italia | vendita Consorzio Agrario | “Situazione da monitorare”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 28 agosto 2023) Tempo di lettura: 3 minutiE’ notizia di questi ultimi giorni che l’8 agosto scorso è stato pubblicato l’avviso per l’esperimento dimediante asta senza incanto in via principale dell’intero complesso aziendale dello storicoprovinciale di Benevento, formato dai suoi due rami aziendali (ramo cantina e ramo agenzie). Ilprovinciale di Benevento da oltre un secolo è stato il punto di riferimento, anzi un vero e proprio faro, per il settore dell’agricoltura locale. Pertanto, la sua ‘s’ determinerebbe una vera e propria mortificazione per l’intero Sannio ed in particolare per le famiglie dei tanti che in 122 anni vi hanno prestato la propria opera lavorativa, per gli agricoltori, per gli allevatori e per i fornitori attuali. La nascita del ...