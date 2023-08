(Di lunedì 28 agosto 2023) Decine di ospedali nel Regno Unito hanno aderito a un programma di valutazione promosso da alcune associazioni a favore dei diritti delle persone transgender, che esorta le strutture sanitarie a smettere di utilizzare termini come “” e ““. Secondo quanto riporta il “Daily Mail“, molti parlamentari hanno esortato i ministri a intervenire in seguito all’adesione di 77 enti sanitari al NHS Rainbow Badge Scheme. Questo programma ricompensa le strutture che decidono di eliminare il linguaggio di genere da politiche, moduli e segnaletica. Cosa è il NHS Rainbow Badge Scheme Il NHS Rainbow Badge Scheme è un programma commissionato dal NHS Inghilterra, ma gestito da gruppi di attivisti per i diritti dei trans, tra cui Stonewall eFoundation, che svolgono l’attività di valutazione. Oltre a istruire gli ospedali a introdurre ...

Delirio in ospedale: marchio Lgbt a chi non dice “donna” e “madre” Nicola Porro

