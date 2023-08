Degrado e inciviltà | discarica abusiva lungo via Antonio Ammaturo Foto

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 28 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoMentre continuano i lavori di manutenzione e rifacimento urbano nella città di Avellino c’è sempre chi scambia il suolo pubblico, le aiuole e le banchine della strada per contenitori dell’umido o dell’indifferenziato. Stiamo parlando di via, strada a scorrimento veloce che collega il capoluogo con il sito vicino Mercogliano. L’arteria,i bordi, è abbandonata ad uno spettacolo raccapricciante considerando lo scarico abusivo di rifiuti di cui è vittima. Anche non procedendo a piedi, ma al volante di una macchina, è possibile notare tutto la sporcizia gettata da incivilila banchina. Dalle semplici carte, è possibile notare vecchie scarpe, buste della spazzatura conficcate nella vegetazione, materiale ingombrante e, addirittura, un vecchio televisore. Il tutto ...