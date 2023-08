"Oltre un milione le tessere della carda te consegnate al 25 agosto, circa 10mila solo ... Eppure Bonelli insiste: "Lacard è una mancetta da un euro al giorno, 382 euro totali per ...MONTESILVANO. Lutto, commozione e dolore in città per la morte di Gianna Pulsone, cittadina esemplare per il suo impegno civico. Aveva 67 anni. Il cordoglio suiabbraccia due cittadine dal momento che Gianna abitava a San Benedetto del Tronto, sposata (e con due figli) con il responsabile comunale del servizio di Protezione civile, Vinicio Cipolloni e ...... Morgan si sarebbe stizzito quando una persona dal pubblico ha chiesto di cantare alcuni brani di Battiato a cui la serata era. Intanto suiil video del momento è al centro delle ...

"Dedicata a te", la social card anti rincari da 382 euro: ecco come funziona e a chi spetta Gazzetta del Sud

"Dedicata a te", dal 18 luglio parte la social card anti ricari da 382 euro: ecco come funziona e a chi spetta. Famiglie di almeno tre componenti e Isee fino a un massimo di 15.000 euro. Sono quelle ...VENEZIA - Paperino, Paperoga e Archimede Pitagorico sono i tre personaggi che compaiono nel fumetto Disney, nella pagina social “Topolino Magazine” dedicata alla presentazione, il ...