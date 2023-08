De Vrij | «Imparato dai nostri errori | Cagliari siamo qui per vincere!»

(Di lunedì 28 agosto 2023) Deprima di-Inter, intervistato su DAZN ha fatto un paragone con la scorsa stagione e ha voglia di vincere la partita di questa sera. CONTA LA VITTORIA – Stefan desottolinea così l’importanza di-Inter, soprattutto della vittoria: «Stasera tocca a noi dimostrare che abbiamodaicarichi equi per vincere la partita!». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati

Sono ormai parecchi mesi che l'Inter haa fare a meno di Milan Skriniar . D'altro tutti ... Accanto ad Acerbi o Dee Bastoni avrebbe formato un trio di sicuro affidamento. Le alternative ...Sono ormai parecchi mesi che l'Inter haa fare a meno di Milan Skriniar . D'altro tutti ... Accanto ad Acerbi o Dee Bastoni avrebbe formato un trio di sicuro affidamento. Le alternative ...

De Vrij a ITV: "Vogliamo dimostrare di aver imparato dagli errori dell'anno scorso ed essere pronti... Fcinternews.it

Il difensore dell’Inter Stefan De Vrij commenta il rocambolesco 4-2 di ieri sera contro l’Egnatia. L’Inter ha chiuso il suo precampionato con una vittoria per 4-2 contro gli albanesi dell’Egnatia. Ste ...Intervistato da Inter TV, Stefan de Vrij ha voluto mettere subito le cose in chiaro in vista della prossima stagione, e dopo la vittoria in rimonta per 4-2 contro l'Egnatia. LEGGI ANCHE: Mancini salut ...