De Grandis | «Inter | a Cagliari dimostrare di essere forte ed esperta!»

(Di lunedì 28 agosto 2023) Con uno sguardo alle probabili formazioni di Simone Inzaghi e Claudio Ranieri, Stefano Decommenta quello che sarà– Stefano Deesprime le proprie considerazioni su, sfida che andrà in scena questa sera alle ore 20.45. Nel corso della trasmissione di Sky Sport 24 il giornalista dichiara: «È sempre difficile battere Ranieri che ha un bel 4-4-2. Non c’è Lapadula ma c’è Oristanio, nato nell’, che è un talento e sarà sicuramenteessante. L’devequello che ci ha fatto vedere: diuna squadra esperta,e con tante alternative. Inzaghi scenderà in campo la formazione titolare ma se ...

... Paolo Di Canio, Giancarlo Marocchi e, tra i giornalisti, Marco Bucciantini e Stefano De, ...vs Monza ore 20:45 [anche in 4K HDR con Sky Q SAT] Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport Uno ...... Paolo Di Canio, Giancarlo Marocchi e, tra i giornalisti, Marco Bucciantini e Stefano De, ... in attesa dell'inizio della nuova stagione- MONZA, LA CONFERENZA DI INZAGHI LIVE Campionato ...... Paolo Di Canio, Giancarlo Marocchi e, tra i giornalisti, Marco Bucciantini e Stefano De, ... Giancarlo Marocchi, Paolo Condò, Gianluca Di Marzio e Veronica Baldaccini ore 20.45 :- ...

De Grandis: «Griglia scudetto Napoli, Inter e Juve. Sul Milan…» Inter News 24

Inter e Milan hanno dato inizio alla loro stagione ben impressionando gli addetti ai lavoro. Stefano De Grandis parla appunto delle due milanesi e delle possibilità di poter fare bene in Europa. Di ...Con le voci di mercato che vedono ancora protagonista Lukaku, De Grandis torna a parlare dell’ex Inter e, in particolare, dell’errore in finale di Champions League. VALORE – Stefano De Grandis si espr ...