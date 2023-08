Darmian al 45? | «Abbiamo interpretato bene la partita ma non è ancora finita»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 28 agosto 2023) Matteoè stato intervistato su DAZN al termine del primo tempo di Cagliari-Inter,valida per la seconda giornata del campionato di Serie A, chiusa sul punteggio di 0-2, frutto del gol di Denzel Dumfries al 21? e di Lautaro Martinez al 30?. INTERVISTA – Queste le parole su DAZN da parte di Matteodopo il primo tempo di Cagliari-Inter, valida per la seconda giornata del campionato di Serie A. «Vedremo un’Inter a trazione anteriore anche nel secondo tempo? Sì, assolutamente sì. Dobbiamo continuare così.la, però sappiamo che non è. Sono una buona squadra loro e dovremo stare attenti nel secondo tempo». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente ...