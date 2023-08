Dalla TV al digitale | cosa sta cambiando nella fruizione dei contenuti

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 28 agosto 2023) Negli ultimi decenni, il modo in cui consumiamodi intrattenimento è cambiato radicalmente. La televisione, che per lungo tempo è stata la principale fonte di svago e informazione per le famiglie di tutto il mondo, sta lasciando infatti gradualmente spazio alladei. Internet e le nuove tecnologie stanno ridefinendo le abitudini dei consumatori, offrendo un'ampia gamma di opzioni e opportunità di personalizzazione, a tutto vantaggio dell'esperienza complessiva dell'utente. Flessibilità, accessibilità e adattamento alle preferenze individuali: come si sta evolvendo il settore?FonteL'avvento del video in streaming Il vero catalizzatore del cambiamento nel campo dell'intrattenimento audiovisivo è stato senza dubbi l'avvento dei servizi di video in streaming, che hanno permesso di ...