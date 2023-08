Dagli iPhone alla presidenza di Taiwan? Terry Gou scende in campo

(Di lunedì 28 agosto 2023) “Imploro il popolo didi concedermi quattro anni. Prometto che porterò la pace nello Stretto diper i prossimi cinquant’anni e getterò le basi più profonde di fiducia reciproca tra le due parti”. Con queste promesseGou, proprietario del colosso Foxconn, ha annunciato la sua candidatura indipendente alle presidenziali dipreviste per gennaio 2024. La Foxconn è il primo assemblatore deglidella Apple nel mondo, con un milione di dipendenti e presente con molte fabbriche anche in Cina. “Il Partito democratico progressista è al potere da più di sette anni e ha portato il pericolo di guerra a”, ha aggiunto Gou, riferendosi al partito della presidente Tsai Ing-wen. Quando gli è stato chiesto dei legami con il governo cinese a causa degli enormi ...

... il che spiegherebbe il perché tanti ombrelloni dello stesso colore siano rimasti indenni... i nostri approfondimenti sulla storia della bomba atomica " Cosa sappiamo su15, il prossimo ...... di pacchi alimentari realizzati con l'invenduto della distribuzione alimentare, donati... i nostri approfondimenti sulla storia della bomba atomica " Cosa sappiamo su15, il prossimo ...... in modo analogo a quanto offre Apple sui suoi ultimi; ora emergono indizi secondo cui ... costellazione di satelliti 'low orbit' in circolazione addiritturaAnni '90 che è lo standard de ...

iPhone 15 venderà meno di iPhone 14, ma potrebbe essere ... macitynet.it

Il fondatore di Foxconn si presenta come candidato indipendente non essendo riuscito a ottenere la nomination per il Kuomintang, partito che tradizionalmente favorisce stretti legami con la Cina. Ma l ...All’inizio di questo mese, un rumor ha rivelato che Apple non rilascerà alcuna custodia in pelle per la linea di iPhone 15. Ora, un nuovo rapporto conferma la suddetta voce e afferma che Apple sta ...