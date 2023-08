Da settembre lezioni in classe contro la violenza di genere | il piano del governo dopo gli stupri di Palermo e Caivano

Leggi su open.online

(Di lunedì 28 agosto 2023) A breve studenti e insegnanti di tutta Italia torneranno tra i banchi e le cattedre di scuola. Un ritorno che non potrà ignorare quanto accaduto in queste settimane: glidi(e non solo). Definiti da più parti un vero e proprio fallimento educativo, i recenti casi di cronaca hanno spinto il ministero dell’Istruzione e del Merito a ideare unper introdurreinladi. Gli istituti scolastici coinvolti saranno quelli secondari di secondo grado, ovvero licei, istituti tecnici e professionali. Unche mira a essere educativo anche nelle modalità di insegnamento: a salire in cattedra non saranno i docenti, ma gli studenti. La cosiddetta Peer education ...