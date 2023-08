Da Cecilia Rodriguez a Sofia Vergara | le vip si vestono di fiori

Leggi su lookdavip.tgcom24

(Di lunedì 28 agosto 2023) Tra le fantasie che hanno colorato questa estate, quella aè stata sicuramente una delle più amate dalle vip. Fresca, gioiosa e soprattutto molto versatile: è in grado di comunicare delicatezza e romanticismo ma anche audacia e sfrontatezza. Tra chi sceglie deliziose roselline mini e chi si fa notare con papaveri maxi, ecco le scelte di tendenza. Fantasie delicate Chiara Ferragni in House of CBPiccolidelicati rendono romantici gli outfit estivi delle vip. A cominciare da Chiara Ferragni che, in vacanza a Ibiza, indossa un modello da gusto retrò, con corpetto attillato e gonna corta e ampia con piccoli bouquet dai colori tenui. Fantasia floreale minimal sul rosa e giallo, con strizzata d’occhio agli anni Ottanta, per Alice Campello nel suo minidress Magda Butrym. Anche Emily Ratajkowski sposa la tendenza del flower power: a spasso a New ...