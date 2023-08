Cybersecurity e cultura del rischio informatico nelle Pmi | servono investimenti | l’Italia spende ancora troppo poco

Leggi su leurispes

(Di lunedì 28 agosto 2023) “Non basta parlare di cyber security occorre praticarla, investendo prima di tutto in capitale umano e in secondo luogo negli strumenti necessari per proteggere le organizzazioni.per un ambito già strategico, ma che ben presto risulterà decisivo se vogliamo superare la crisi e dare fiato alla crescita”. Marco Castaldo, consigliere delegato Yoroi, nell’intervista rilasciata alla rivista online dell’Eurispes da una “lettura” della quarta rivoluzione in corso che vede in prima linea le PMI, da sempre spina dorsale della nostra economia, oggi sollecitate ad adeguarsi agli standard della sicurezza cibernetica che nella società delsono strettamente legati allo sviluppo sostenibile e all’evoluzione dei modelli di impresa. La centralità della ...