Cuneo fiscale | famiglie e natalità Basta sprechi | Meloni detta i pilastri della manovra

(Di lunedì 28 agosto 2023) Il richiamo alla «compattezza», le indicazioni sulla prossima legge di bilancio con l'invito ai ministeri a evitare «», l'annuncio che presto sulla riforma costituzionale si farà sul serio visto che è pronta la proposta messa a punto dal ministro Casellati. Al primo Cdm dopo la pausa estiva, Giorgiaprende la parola per ricordare ai suoi ministri che «dobbiamo essere pronti a fare di più e meglio», anche perché «ci aspetta un anno molto impegnativo che culminerà con le elezioni europee e la presidenza italiana del G7». Per questo, sottolinea la premier rivolgendosi alla squadra di governo, «serve il massimocompattezza,determinazione,concentrazione». A cominciare dalla scritturaprossima legge di bilancio, che dovrà «consolidare e rafforzare» la ...

Dal taglio del cuneo fiscale alle pensioni: verso la prossima legge di bilancio. Cosa si avrà per la scuola Orizzonte Scuola

Il richiamo alla «compattezza», le indicazioni sulla prossima legge di bilancio con l’invito ai ministeri a evitare ...“Non ripeteremo errori e sprechi come il disastro del Superbonus 110%”, che era scritto malissimo e ha prodotto la più grande truffa ai danni dello Stato. Una truffa da 12 ...