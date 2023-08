(Di lunedì 28 agosto 2023) 'È un problemacui combattiamo da tempo' racconta a TgCom24 Valerio Pugliese, imprenditore e presidente del comitato Stop. 'Siamo una delle zone più ricche di vigneti qui in Calabria e i, non trovando più da mangiare altrove, ...

Crotone, protesta dei contadini contro l'invasione dei cinghiali: decine di trattori sfilano sulla Statale Ionica

Decine di trattori si sono riversati stamattina sulla Statale Ionica per protestare contro l'invasione dei cinghiali che sta devastando le aziende agricole della zona. Il corteo è partito da Torretta ...CROTONE – Un corteo di trattori in marcia per sollevare l’attenzione sul grave problema legato alla presenza numerosa di cinghiali in Calabria che sta causando seri danni ad agricoltori e allevatori.