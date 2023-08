Cromosoma Y sequenziato al 100% | ora la mappa del genoma umano è completa

(Di lunedì 28 agosto 2023) Per tanto tempo ilY, uno tra i più piccoli cromosomi che compongono il DNA, ha rappresentato una sfida per gli scienziati. Finalmente questoè statoal. Un team di oltre 100 ricercatori di tutto il mondo è riuscito nell’impresa, aggiungendo circa 30 milioni di nuove paia di basi aldi riferimento, principalmente da DNA satellite, delle sequenze altamente ripetute difficili da sequenziare. La prima sequenza delY era stata svelata circa due decenni fa ma non era però del tutto. Solo nel 2022 grazie alla ricerca condotta dal National Human Genome Research Institute (NHGRI), parte del consorzio Telomere-to-Telomere (T2T) è arrivato alla sequenza. “Ora che ...

