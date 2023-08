(Di lunedì 28 agosto 2023) Ladeicontinua a tenere in scacco la città di New. Ieri una manifestazione contro i richiedenti asiloalladeldella Grande Mela Ericè finita in rissa ...

Ladeicontinua a tenere in scacco la città di New York. Ieri una manifestazione contro i richiedenti asilo davanti alla casa del sindaco della Grande Mela Eric Adams è finita in rissa ...... il declino dei vecchi mestieri artigianali, delle industrie domestiche, ladella piccola ... Pochi anni fa, Matteo Renzi, parlando dei, diceva che 'questi erano i nostri nonni'. La realtà ...... con lo sgretolarsi della sua economia e con l'enorme quantità di risorse destinate aiche ... In parole povere: la nostra governance nazionale è in- e il pubblico lo sa. E sa anche che i ...

Crisi migranti a New York, scontro davanti a casa sindaco Adams Agenzia ANSA

La crisi dei migranti continua a tenere in scacco la città di New York.– Lampedusa e Porto Empedocle, due luoghi emblematici delle sfide migratorie che l’Italia affronta da anni, sono di nuovo al centro dell’attenzione. Attualmente, l’hotspot di Lampedusa ospita 3.593 mi ...