Crisi climatica | la guida del Comitato Onu sui diritti dell' infanzia

(Di lunedì 28 agosto 2023) (Adnkronos) - Per la prima volta, ile Nazioni Unite suiha affermato esplicitamente il diritto dei bambini a un ambiente pulito, sano e sostenibile, fornendo un'interpretazione completa degli obblighi degli Stati membri ai sensia Convenzione Onu sui. La Convenzione, creata nel 1989 e ratificata da 196 Stati, delinea iuniversali dei bambini, come il diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo e il diritto alla salute. Il Commento generale fornisce unalegale su ciò che questiimplicano per un argomento o un'area legislativa specifica. Il 'Commento generale n. 26 sui...

Un trend pericoloso e drammatico a cui dovremmo abituarci, trovandosi l'Italia proprio al centro del Mediterraneo, una delle regioni del Pianeta più minacciate dalla'. 'Eppure, il ...In conclusione, sulla base dei dati osservativi, lache, secondo molte fonti, stiamo vivendo oggi non è ancora evidente'. Leggi Anche Incendi devastanti in Canada, lo studio del World ...Ugualmente frustrati e disillusi, ugualmente impotenti di fronte al lavoro che li ha fagocitati e i pesanti effetti dellache li stordiscono, continuando a lamentarsi per il futuro di ...

L'agricoltura sfida la crisi climatica: la settimana in Europa Internazionale

Eventi climatici estremi nelle regioni del nord, in particolare in Lombardia e Liguria (su Genova sono caduti in sole 24 ore oltre 200 millimetri d’acqua di cui 80 in una sola ora), mentre in Sicilia ...Ma i temi sono tanti, dalle casse malati all'inflazione LUGANO - Verdi e Forum Alternativo lanciano la campagna per le federali: uno dei temi principali è l'urgenza di reagire e di prevenire i danni ...