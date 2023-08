Criscitiello | “Napoli Campione d’Italia? Non ci avrei scommesso nemmeno un caffè”

(Di lunedì 28 agosto 2023) Il direttore di Sportitalia, Michele, si è soffermato sulle prime due giornate di campionato Serie A e sul. Nel suo editoriale settimanale su Sportitalia, Micheleha fatto un’analisi approfondita dell’andamento del campionato di Serie A dopo le prime due giornate. Il noto giornalista ha sottolineato come giudicare l’andamento della stagione dopo appena due partite ad agosto non sia sufficiente, spiegando che talvolta occorre un’intera fase di andata per trarre conclusioni significative.ha affrontato l’argomento con franchezza, ammettendo che anche lui ha commesso errori di valutazione in passato. Nel suo editoriale, ha rievocato il campionato scorso, quando non avrebbe“neanche un” sulche poi ha ...

Calcio- Michelescrive su Twitter la sua favorita per lo scudetto: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime ...Michele, direttore di Sportitalia, commenta la prima giornata di campionato soffermandosi ...solido. Inter concreta ma incompleta. Solita Roma. Lecce, cuore e gioco ma serve la ...Avellino . Il day after del memorial 'Sandro' è stato vissuto con una serie di annunci dall' Avellino . Il club irpino ha prorogato ... Sgarbi (2024, in prestito dal) In uscita: ...

Criscitiello: 'Non avrei scommesso neanche un caffè sul Napoli Campione d'Italia' AreaNapoli.it

Criscitiello nel suo editoriale settimanale ha parlato dell'andamento del campionato di massima serie soffermandosi anche sulla scorsa stagione.Nell’editoriale su sportitalia.com il direttore Michele Criscitiello ha scritto anche del Torino. Ecco il suo pensiero: Due partite ad agosto non sono nulla per giudicare. A volte non ...