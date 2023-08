Cresce l’attesa per ‘Gustarte’ | rassegna in programma a Durazzano dal 31 agosto al 3 settembre

(Di lunedì 28 agosto 2023) Tempo di lettura: 4 minutiSi avvicina sempre più l’apertura del sipario sul palcoscenico del centro storico didove avrà luogo, la manifestazione che intende abbinare arte e enogastronomia. Tanti gli appuntamenti enogastronomici nel ricco calendario della sesta edizione: quattro show cooking in, uno per ogni serata a partire da giovedì 31sino al 3. La location degli show coking, dal titolo ‘Sapori d’Arte’, sarà come sempre il cortile di ‘Palazzo Cice’, storico edificio del centro storico usualmente adibito a scuola alberghiera. Per la kermesse durazzanese di quest’anno saranno ospiti una rappresentanza dei migliori chef sanniti e campani. Ci saranno anche due appuntamenti organizzati dal presidio Slow Food – Valle Caudina che, presso il ‘Palazzo Stasi’, ...

Un attualissimo modo di scoprire come nasce eil sapere ... Novità di questa edizione'uva "Occhio di Pernice", una varietà ... "Un mondo di orchidee" èesposizione di esemplari ...per il debutto del Catania in Serie C. Il primo avversario sarà il Crotone che sarà ospitato al Massimino venerdì 1 settembre alle 19.45. Intanto la squadra domani si recherà a Palazzo ...... quella indella loro bambina. I due ora, come ... romantica meta scelta con tutta probabilità proprio per festeggiare'... via Instagram, ci ha fatto dare una sbirciatina al pancino che: "...