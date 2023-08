Il portavoce del, Dmitry Peskov, ha detto oggi che non èstata presa alcuna decisione sullo svolgimento dei funerali del capo della Wagner Yevgeny Prigozhin e degli altri passeggeri del jet precipitato ......è veramente morto Se ilnon sembrerebbe avere dubbi a riguardo, in Russia ma non solo sono tante le teorie che stanno circolando e che vorrebbero il leader del gruppo Wagnerin vita.... ha twittato: Tutta la legittimità interna di Putin si basa sulla convinzione delle élite russe di "non averperso la guerra". Ilcomprende l'inevitabile: più la Russia perde i ...

Cremlino, 'ancora nessuna decisione sui funerali di Prigozhin' Agenzia ANSA

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha detto oggi che non è ancora stata presa alcuna decisione sullo svolgimento dei funerali del capo della Wagner Yevgeny Prigozhin e degli altri passeggeri de ...Sono tante le teorie che circolano sulla morte di Yevgeny Prigozhin: in Russia ma anche in occidente sono molte le teorie che vorrebbero il capo del gruppo Wagner ancora vivo. Yevgeny Prigozhin è ...