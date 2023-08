Così Pioli ha ribaltato Paolo Maldini | nel segreto di Milanello

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 28 agosto 2023) Non si sente più nessuno dire che i nuovi giocatori hanno bisogno di tempo per inserirsi, che non si costruisce una squadra in due mesi, che bisogna avere pazienza. Forse perché erano le scuse degli allenatori incapaci o gli alibi dei calciatori sopravvalutati. In serie A è partito meglio chi ha cambiato di più. Il Milan, ad esempio, ha trovato nuove motivazioni nel cambio di modulo e nel nuovo centrocampo. È come se fosse curioso di scoprirsi con il 4-3-3, con un regista e due mezzali, ruoli mai avuti prima, e due ali che possono difendere meno e attaccare di più. La nuova proposta difa bene ai giocatori e ai tifosi. Entrambi si eccitano di fronte alle novità. Nasce un'adrenalina diversa, un nuovo entusiasmo, un'elettricità che riporta la squadra nel percorso e che dà un senso al tutto. Meglio osare che conservare, meglio rivoluzionare che preservare, nel ...