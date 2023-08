Così non Var | il rigore non dato al Bologna ma non solo | da D' Ambrosio a Candreva | tutti gli svarioni arbitrali nell' era tecnologica

Leggi su feedpress.me

(Di lunedì 28 agosto 2023) Lo svarione che ieri ha accomunato l'arbitro Di Bello e gli addetti alla Var per ilnon assegnato al rossoblù Ndoye in Juventus-entra di dirittoa casistica degli errori clamorosi che l’introduzione della tecnologia in serie A nel 2017/2018 non ha saputo evitare, pur avendo ridotto di molto la fallibilità del sistema.a prima stagione di utilizzo, sono stati oltre una...