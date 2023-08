Cosa è successo a Remco Evenepoel alla Vuelta a España? Incredibile caduta dopo l’arrivo e sangue sul volto

Leggi su oasport

(Di lunedì 28 agosto 2023)ha vinto in maniera perentoria la terza tappadi Spagna. Il fuoriclasse belga ha attaccato quando mancavano 300 metri aldi Andorra, riuscendo a esprimersi perfettamente in salita e vincendo in volata il braccio di fronte con il danese Jonas Vingegaard e con lo spagnolo Juan Ayuso. L’alfiere della Soudal-QuickStep si è imposto con un secondo di vantaggio nei confronti dei due avversari diretti e si è così issato al comando della classifica generale. Il Campione del Mondo a cronometro si è presentato in terra iberica per difendere il titolo conquistato lo scorso anno e si preannuncia una lotta davvero serrata con il vincitore degli ultimi due Tour de France, oltre che con Primoz Roglic reduce dal sigillo al Giro d’Italia.aver tagliato il ...