Cosa è il «medicane» e perché riguarda il maltempo

Leggi su open.online

(Di lunedì 28 agosto 2023) Ilsta interessando in queste ore prima nord-ovest, con il Triveneto, Liguria e Romagna. Nei prossimi giorni si sposterà poi su Lazio e Campania. Oggi il Corriere della Sera parla di un nuovo termine da associare alle forti piogge e venti di queste ore. «Con fenomeni estremi, in alcuni casi, come intense grandinate e presenza di downburst — spiega alla testata Antonio Sanò, direttore del sito iLMeteo.it —, che potrebbero assumere caratteristiche simil-tropicali. Vale a dire: la formazione di un “”, che consiste in forti raffiche di vento discensionali con moto orizzontale in uscita dal fronte avanzante del temporale. Parliamo di un ciclone che ha un diametro di 100 chilometri, mentre di norma è di 500. Questo porta fenomeni più intensi, di minore durata, ma con venti violenti». Una sorta di «hurricane» medio che ha iniziato ieri la ...