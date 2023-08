Cosa c’è dietro la scelta di Mancini? L’Arabia Saudita si sta comprando il calcio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 28 agosto 2023) Nel film Il concerto del 2009 di Radu Mihaileanu, la madre di un boss paramafioso russo, all’annuncio del figlio che si è comperato un’orchestra, replica dicendogli “Ti ho sempre detto di comperarti una squadra di!”non si è comperata una squadra, si sta comperando il, ma non è di questo che vorrei parlare: mi piacerebbe capire chec’èladi andare a giocare in quel Paese. Soldi, tanti soldi, credo risponderebbero tutti, e fin qui siamo d’accordo. Ma la domanda che mi viene è: “Ne vale veramente la pena?” Da un po’ di tempo sempre più pensatori dissertano sulla necessità di aspirare alla felicità, di puntare sulla felicità. Cerco di non banalizzare sul fatto che i soldi facciano o meno la felicità e provo a immaginare ...