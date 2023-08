Corriere dello Sport – rivivi la diretta e la trattativa

(Di lunedì 28 agosto 2023) 2023-08-27 16:55:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato del: ROMA – Lukaku è a un passo dalla Roma, ci siamo. Le ultime ore hanno dato un’ulteriore spinta verso la chiusura della, che comunque resta aperta e viva. Rileggi tutti gli aggiornamenti di giornata. Guarda la gallery Come giocherebbe la Roma con Lukaku: Mourinho cambia così 20:30 Lukaku domani a Londra, poi la fumata bianca Lukaku è atteso domani a Londra, quando potrà arrivare l’attesa fumata bianca dellatra Roma e Chelsea. 19:00 Fase di attesa Calma apparente, che però da un momento all’altro potrebbe regalare la tanto attesa fumata bianca. Lukaku è pronto per il via libera, la Roma spera di chiudere presto. 18:20 Tifosi ansiosi sui social Sui social i tifosi della Roma non si ...

ROMA - Un inizio peggiore era difficile immaginarlo. La Lazio perde pure la seconda partita della stagione. Dopo il ko contro il Lecce arriva l'1 - 0 firmato Retegui che fa fare festa al Genoa. ...ROMA - Sondaggi, trattative, affari conclusi e in via di conclusione: il calciomercato si è ormai acceso definitivamente e, con il tempo che comincia a stringere, si intensificano i movimenti. La ...Dopo la vittoria contro il Frosinone nella 1giornata, il Napoli fa ritorno allo stadio Maradona da campione d'Italia, ospitando il Sassuolo . Gli azzurri scendono in campo con il tricolore sulla ...

Corriere dello Sport - Verona-Roma 2-1, evitabile il giallo a Dybala TuttoHellasVerona

Il difensore della Lazio non usa troppi giri di parole per descrivere il momento biancoceleste.