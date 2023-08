Copia originale | tutto quello che c’è da sapere sul film su Rai 3

Leggi su tpi

(Di lunedì 28 agosto 2023): trama, cast e streaming delin onda su Rai 3è ilin onda in prima visione su Rai 3 questa sera, 28 agosto 2023, dalle ore 21.20. La pellicola del 2018 è diretta da Marielle Heller con protagonisti Melissa McCarthy e Richard E. Grant. Ilè l’adattamento cinematografico delle memorie Can You Ever Forgive Me? Memoirs of a Literary Forger di Lee Israel (1939-2014), biografa e falsaria. Vediamo insieme la trama e il cast. Trama New York, anni Novanta: alcolista e sbandata, in piena crisi di mezz’età e coi conti in rosso, Lee Israel mette a frutto il suo talento di scrittrice cominciando a produrre false lettere di grandi autori scomparsi. L’impresa è un successo, ma l’Fbi s’insospettisce, e la donna dovrà ingegnarsi per ...