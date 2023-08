Controlli sul litorale domizio | sanzioni per 5000 euro

(Di lunedì 28 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAmmontano a 5.000lecomminate dalla Guardia Costiera di Mondragone nel corso di un servizio di controllo eseguito lungo ildomiziano. Numerosi ieffettuati a mare, a seguito dei quali sono stati sanzionati sia i diportisti che i conduttori di acquascooter che transitavano o ancoravano i propri mezzi all’interno della fascia di mare riservata alla balneazione, in violazione dell’Ordinanza di sicurezza balneare (n. 45/2022) dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

