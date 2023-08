Controlli evasione fiscale | ecco come funziona il nuovo algoritmo

(Di lunedì 28 agosto 2023) L’Agenzia delle Entrate si è presa l’impegno con il governo di aumentare di 2,8 miliardi di euro le entrate che lo Stato ottiene dalla lotta all’, entro il 2025. Prossimamente l’Agenzia delle Entrate avrà presto a disposizione unsistema per individuare chi evade le tasse. Le prime operazioni sfruttando ilstanno già partendo, e nei prossimi mesi il meccanismo entrerà in funzione a pieno regime. “Anonimetro”: ilper combattere l’L’, che incrocerà dati bancari e dichiarazioni fiscali, si chiamerà “anonimometro”. Il nome è dovuto al fatto che si utilizzeranno i dati dell’Anagrafe dei conti correnti, ma senza violare dati personali. ...

