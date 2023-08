Conti correnti nel mirino del Fisco | chi rischia e quali sanzioni dovrà pagare

Leggi su ilovetrading

(Di lunedì 28 agosto 2023) Nuova fase di controlli fiscali: battaglia all’evasione per rafforzare le finanze pubbliche. Cosa c’è da sapere. L’evasione fiscale, una sfida persistente che mina le risorse dello Stato, si prospetta come un ostacolo serio da superare per garantire una base finanziaria robusta e promuovere l’equità sociale. Ogni anno, centinaia di milioni di euro sfuggono alle casse dello Stato a causa di questo fenomeno, danneggiando in modo significativo le entrate fiscali dirette. “Anonimometro: Strumento di Analisi Avanzato” (ANSA FOTO) – ilovetrading.itQuesto deficit di risorse influisce negativamente sui servizi pubblici essenziali, tra cui sanità, istruzione e sicurezza sociale, compromettendo ulteriormente l’equilibrio economico. Inoltre, l’evasione fiscale contribuisce all’aumento del debito pubblico, costringendo a tagli ai servizi e all’aumento delle tasse. Una nuova era di controlli ...