Conte “Meloni disperata | usa strumenti di distrazione di massa”

(Di lunedì 28 agosto 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Le agenzie di stampa hanno battuto da pochi minuti le parole pronunciate dalla presidentenel Consiglio dei Ministri odierno. I propositi annunciati dalla premier sono preoccupanti: ha detto di voler continuare nel solco della scorsa manovra per assecondare la crescita del Paese e per proseguire nell’aiuto alle fasce più fragili della popolazione. Quale realtà parallela vive Giorgia? In quale metaverso le sue politiche hanno favorito lo sviluppo delle imprese e arginato il disagio sociale delle famiglie in difficoltà? Siamo di fronte ad una ricostruzione curiosa se pensiamo ai favori elargiti a corrotti ed evasori, alla guerra che la maggioranza ha perpetrato con accanimento terapeutico contro i più deboli, contro il reddito di cittadinanza e contro un salario minimo per combattere il lavoro povero”. Lo afferma su ...

...Giuseppe, commentando quanto dichiarato dal premier nel corso dell'odierno Consiglio dei Ministri."Per continuare in questa direzione nel segno dell'austerità e della ingiustizia sociale...Vi anticipo alcuni numeri: nel complesso dei bonus edilizi introdotti dal Governo2, compreso ...41 Manovra:, rafforzeremo scelte su cuneo fiscale e sostegno famiglie - 2 - 28 agosto - 19:......, commentando quanto dichiarato dal premier nel corso dell'odierno Consiglio dei Ministri. "Per continuare in questa direzione nel segno dell'austerità e della ingiustizia socialee la ...

Governo, sondaggio: Giorgia Meloni perde solo con Silvio Berlusconi Adnkronos

“Di certo non possiamo permetterci sprechi, stiamo pagando in maniera pesante il disastro del Superbonus 110%“, ha detto Meloni durante la riunione, stando al testo diffuso da Chigi. “Nel complesso ...ROMA Evitare sprechi e inefficienze, come «il disastro del Superbonus 110%», che era scritto «malissimo» e ha prodotto «la più grande truffa ai danni dello Stato»: è la priorità del governo per deline ...