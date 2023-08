Consiglio dei Ministri | «L' Italia sta subendo una pressione migratoria come non si vedeva da molti anni»

Leggi su panorama

(Di lunedì 28 agosto 2023) Il presidente del, Giorgia Meloni, ha annunciato oggi una serie di importanti iniziative durante la riunione deldei, segnando così l'inizio delle attività dopo la pausa estiva. Tra gli annunci, spicca l'impegno per affrontare la questione della sicurezza in alcune aree critiche del paese, nonché l'adozione di misure a sostegno dei lavoratori dello spettacolo. Un'importante mossa in direzione della salvaguardia del cittadini è stato l'annuncio del viaggio del Presidente Meloni a Caivano, in risposta all'invito di don Maurizio Patriciello. Questa decisione è stata presa in seguito agli abusi di gruppo subiti da due cuginette nella zona. Meloni ha dichiarato: "L'obiettivo del governo è bonificare l'area: per la criminalità non esistono zone franche". Questo impegno non rappresenta soltanto una visita ...