Conducente bus sfonda cancello Comune | poi incendia mezzo

Ildi unturistico privato ha sfondato in retromarcia il cancello d'ingresso della sede di via Tito Livio del Comune di Pozzuoli, in provincia di Napoli, e poi ha dato fuoco al mezzo prima ...... dove ildel pullman avrebbe saltato la fermata 'Zama 11' senza accorgersi di una signora che era lì in attesa. A quel punto, il 52enne - che era in bici - avrebbe rincorso il...... gli asili in via Vecchia Piemonte e in via Allende , la navetta senzasulla pista ... Per migliorare questo servizio abbiamo messo a disposizione un servizio dinavetta. I 100 giorni si ...Il conducente di un bus turistico privato ha sfondato in retromarcia il cancello d’ingresso della sede di via Tito Livio del Comune di Pozzuoli, in provincia di Napoli, e poi ha dato fuoco al mezzo ...Il conducente di un bus turistico privato ha sfondato in retromarcia il cancello d'ingresso della sede di via Tito Livio del Comune di Pozzuoli, in provincia di Napoli, e poi ha dato fuoco al mezzo ...