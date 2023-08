Concorso San Giuseppe di Avellino | 3 Posti da Collaboratore

(Di lunedì 28 agosto 2023)Pubblico per la copertura di 3diamministrativo, a tempo indeterminato, riservato agli aventi diritto al collocamento obbligatorio al lavoro, presso Ospedale Sandi. In seguito all’emanazione della delibera n. 513 datata 15 maggio 2023, che ha acquisito efficacia in ottemperanza alla legge, si apre la possibilità di partecipare a unpubblico dedicato alle assunzioni riservate agli individui che godono del diritto al collocamento obbligatorio al lavoro. Questoè finalizzato alla selezione di tre figure professionali da inserire a tempo indeterminato nel ruolo diamministrativo, nell’area specifica riservata ai funzionari. La procedura concorsuale rappresenta ...

... ma recarsi nell'orario indicato nel piazzale antistante la Cattedrale diLeucio in via Trento ... ore 20.30 Piazza Garibaldi , premiazione"Atessa in fiore" ore 21 Piazza Garibaldi ...Simones Biles vince ilgenerale individuale dei Campionati Statunitensi per l'ottava volta in carriera, come ... è stata l'unica atleta a terminare i due giorni di gara aJose con due ...La stella della ginnastica mondiale Simone Biles si ripete. Ai campionati americani diJosé la campionessa si è aggiudicata la vittoria nella finale delgenerale, portando a otto il numero dei titoli nel suo palmarés, un vero e proprio record. PUBBLICITÀ Simone Biles, 4 ...

Concorso IRCCS San Gerardo dei Tintori per 10 ostetriche Ti Consiglio

Il concorso di pittura diviso in due categorie ... Raffaella Urti di Albanella capoluogo; Rosaria Volonnino di Borgo San Cesareo di Albanella e con la Presidente di Giuria Cinzia Faccenda, mamma della ...La vincitrice del concorso è Swami Morici che è nata a Recanati ma vive a Serra San Quirico. E’ stata votata dalla giuria tecnica che l’ha preferita alle altre 25 concorrenti in gara, in una serata ...