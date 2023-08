Come stimolare il travaglio e quando può essere necessario farlo

Leggi su gravidanzaonline

(Di lunedì 28 agosto 2023) Ilè, per riprendere la definizione impiegata dal Manuale MSD, la serie di contrazioni uterine ritmiche (da non confondere con quelle di Braxton-Hicks) che determinano l’assottigliamento, l’accorciamento e la dilatazione del collo dell’utero per consentire, in un parto vaginale a termine, la nascita del bambino. Le contrazioni delpossono insorgere o in maniera involontaria o indotte, naturalmente o medicalmente. È infatti possibileilper accelerarne l’inizio, una scelta e una necessità a volte giustificata da importanti esigenze mediche. Scopriamo perché si può rendereile quali sono i metodi a cui è possibile ricorrere. Perché può...