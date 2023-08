Come Bellingham si sta prendendo il Real Madrid

Leggi su ultimouomo

(Di lunedì 28 agosto 2023) L’impatto di Judealè una delle notizie del momento. Con i suoi quattro gol (più un assist), l’ex Borussia Dortmund è diventato il giocatore più giovane a segnare in tre partite consecutive per la “Casa Blanca”, almeno in questo secolo. Ma facciamo un passo indietro. L’addio di Benzema questa estate lasciava presagire l’acquisto di uno dei “nomi grossi” sul mercato da parte del. L’operazione più rilevante in entrata per la società di Florentino Perez rimane invece ancora oggi proprio quella di. E non era affatto scontato che proprio il centrocampista inglese potesse diventare il sostituto diretto di Benzema eppure, da quando lo ha provato in quel ruolo, Ancelotti non si è più voltato indietro. Nel gioco degli incastri di mercato, che ...