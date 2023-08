Come aumentare la concentrazione al lavoro dopo le ferie | ma senza ignorare i nostri ritmi

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 28 agosto 2023) Al primo giorno in ufficioil rientro dalle vacanze uno dei crucci ricorrenti èla. Già perché il mio sguardo assente fissa lo schermo del pc, dove l’icona con la busta da lettere riporta un 356, cioè il numero di email che dovrei leggere, comprendere e a cui magari dare un riscontro. Dovrei, ma ora proprio no: tiro fuori lo smartphone, apro Facebook e scrollo un po’, poi Instagram con qualche cuoricino qui e lì, infine Tinder perché chissà se qualche match scappa fuori. Metto via il telefono, mi guardo intorno, mi stiracchio e mi alzo, diretto alla macchina del caffè. Insomma, quelle email devono aspettare. Aspettare innanzitutto che torni la voglia di dedicarsi al dovere, a ciò che dobbiamo fare invece di ciò che vogliamo fare. Ma anche aspettare che la mia mente sia in grado di ...