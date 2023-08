Coltello in festa a Maniago fa il pieno di visitatori

(Di lunedì 28 agosto 2023) Si è conclusa con un bilancio più che positivo la 19ma edizione diin, la manizione dedicata al mondo delle lame in programma nella capitale italiana dell’arte fabbrile e della coltelleria,(PN), il 26 e 27 agosto 2023, che ha visto come madrina d’eccezione la spadista friulana Mara Navarria. Importante il flusso deiche già dalle prime ore di sabato ha invaso gli stand della grande mostra mercato delle coltellerie maniaghesi con 22 aziende aderenti, e la mostra dedicata alle lame d’autore, con 18 coltellinai custom. Il folto pubblico degli appassionati, arrivato non soltanto dal Friuli Venezia Giulia ma anche dal Veneto, dalla Lombardia e dall’Emilia Romagna, si è fatto ancor più numeroso in piazza Italia e fra le vie del centro nella mattina di domenica, ...

MANIAGO - Si è conclusa con un bilancio più che positivo la 19ma edizione diin, la manifestazione dedicata al mondo delle lame in programma nella capitale italiana dell'arte fabbrile e della coltelleria, Maniago, il 26 e 27 agosto 2023, che ha visto come ...ACQUI TERME - Acqui Terme è pronta ad accogliere i buongustai con ladelle Feste , l'evento enogastronomico più importante nel panorama provinciale. Sabato 2 e ...carne cruda battuta al...'allievaSt 3 Ep 3 - IlYanagiba. Alice è incuriosita dall'arrivo di Giacomo, il fratello ... per partecipare alladi pensionamento dell'istruttore Dale Harding, ma Harding viene trovato ...

Coltello in festa, la 19edizione fa il pieno di visitatori Virgilio

Si è conclusa con un bilancio più che positivo la 19ma edizione di Coltello in festa, la manifestazione dedicata al mondo delle lame in programma nella capitale italiana dell’arte fabbrile ...BIBIONE - Accoltellato sulla spiaggia a Bibione dopo una lite: un 20enne di Portogruaro è grave in ospedale. E nelle stesse ore una ragazza friulana è stata soccorsa a ...