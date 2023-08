Classifica Vuelta a España 2023 | terza tappa | Evenepoel maglia roja | Vingegaard a 31”

(Di lunedì 28 agosto 2023) Remcoha vinto ladelladi Spagna, piazzando una rasoiata in salita quando mancavano 300 metri al traguardo di Arinsal. Il fuoriclasse belga ha surclassato il danese Jonas(vincitore dell’ultimo Tour de France), lo spagnolo Juan Ayuso e lo sloveno Primoz Roglic (trionfatore al Giro d’Italia, tutti attardati di un secondo al pari degli spagnoli Marc Soler ed Enric Mars, del portoghese Joao Almeida e del russo Aleksandr Vlasov. Il primo arrivo in salita dell’ultimo Grande Giro della stagione si è rivelato particolarmente interessante, con i big che non si sono risparmiati a livello di ritmo, pur rimanendo tutti insieme fin sulla linea d’arrivo. Remcoha così indossato larossa di leader della ...

...allaa Espana 2023 in occasione della decima tappa , che propone i 25,2 chilometri contro il tempo nella città di Valladolid . Una frazione sicuramente da non perdere in ottica...Grande attenzione quindi per gli uomini di, alla vigilia del primo meritato giorno di riposo. Ecco quando e come seguire la corsa in tempo reale. NONA TAPPA: PERCORSO E ALTIMETRIA...La diretta scritta della terza tappa dellaa Espana 2023 , che oggi vive il suo primo arrivo in salita al termine dei 158,5 chilometri ...a vivere il primo scontro tra gli uomini di. ...

Classifica Vuelta a España 2023, seconda tappa: Andrea Piccolo in maglia roja! OA Sport

Dopo due tappe complicate dal punto di vista meteorologico e organizzativo, con tanto di feroci polemiche, nella terza tappa della Vuelta di Spagna c’è spazio ... seppur nel tratto finale i big di ...Non è partita al meglio l’edizione 2023 de La Vuelta. L’ultimo GT della stagione è iniziato sotto la pioggia battente di Barcellona lo scorso sabato 26 con una cronometro a squadre che ha visto vincer ...