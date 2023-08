Classifica marcatori Serie A 2023-2024 | i goleador del campionato

... gol di Dumfries e Lautaro , i nerazzurri si confermano in testa allaa punteggio pieno ...: pt 21' Dumfries, 30' Lautaro. Ammoniti: Mkhitaryan (I), Luvumbo (C). Le formazioni ...Inter a punteggio pieno e inraggiunge Milan, Napoli e Verona. TABELLINO: 21' Dumfries (I), 30' Lautaro (I) CAGLIARI (4 - 4 - 2) : 1 Radunovic; 28 Zappa (61 Shomurodov 85'), 4 ...Toni e l'eredità di Batigol da prendere 'in prestito' Sono gli anni in cui la società dei Sensi è alla 'disperata' ricerca di un bomber da 20 - 25 gol, in un'epoca in cui laera ...

Classifica marcatori Serie A 2023-2024 Sky Sport

Due gol, due pali caratterizzano il successo dell’Inter a Cagliari nel posticipo di campionato della seconda giornata ...Un secondo tempo di altissimo livello regala il passaggio del turno preliminare all'Ostiamare, che non ha particolari problemi nello sbarazzarsi del Budoni nelle proprie mura amiche. Tutto è cominciat ...