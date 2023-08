Civitavecchia | revocato il divieto di balneazione al Pirgo

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 28 agosto 2023)– In seguito all’esito di nuovi accertamenti analitici effettuati da Arpa Lazio nelle acque prospicienti lo “Stabilimento Bagni”, che hanno evidenziato valori inferiori a quelli limite della concentrazione di Escherichia Coli, il sindaco diErnesto Tedesco ha disposto l’immediata revoca deltemporaneo die di frequentazione del relativo arenile. Tale(leggi qui) era scattato tramite ordinanza sindacale a partire dal 27 giugno 2023. Ma non vietava solo la, bensì anche “raccogliere e consumare molluschi raccolti in quel tratto di arenile”. Con l’esito dei recenti accertamenti, Arpa Lazio ha dato quindi il via libera. Il Faro online, il tuo quotidiano sempre con te – Clicca qui per leggere tutte le ...