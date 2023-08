Civitavecchia | crolla l’intonaco da una palazzina | evacuate 12 famiglie

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 28 agosto 2023)– Alle ore 16:45 circa, i Vigili del fuoco disono intervenuti in unain via Lorenzo Betti all’altezza del numero 5 per il crollo di un’ampia porzione di intonaco. All’arrivo sul posto i pompieri hanno trovato la porzione d’intonaco distaccatasi dall’intradosso del solaio delle scale ed hanno notato un’importante lesione della pignatta sovrastante, con il deterioramento dei ferri di armatura. Si è reso necessario l’intervento del funzionario dei Vigili del fuoco che ha deciso di fare una precauzionale evacuazione delle 12residenti nella. Attualmente i Vigili del fuoco, insieme agli uomini del Comune ed alla Polizia locale stanno provvedendo a mettere in pratica la procedura di evacuazione per dare una sistemazione alle...